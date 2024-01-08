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Власти Финляндии намерены сохранить закрытыми КПП на границе с Россией

Однако власти страны еще не приняли окончательное решение.
Сергей Лебедев 2024-01-08 21:34:01
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Global Look Press

Правительство Финляндии намерено оставить закрытыми контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабинете министров. При этом отмечается, что пока окончательное решение не принято.

«По данным нескольких источников, воля правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой», - говорится в публикации.

Однако, если власти страны не примут нового решения, то граница откроется 15 января.

Напомним, ранее Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией. Введение ограничения обосновали желанием сократить уровень миграции в стране и восстановить общественный порядок.

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