В Финляндии прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией

Акция в поддержку открытия границы с Россией прошла в Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

По данным источника, финские правозащитники призывают правительство открыть границу с РФ. Демонстрация с таким требованием прошла 30 ноября.

По мнению общественных организаций, приведенных источником, закрытие границы с Россией и принятый закон о выдворении ставят в опасное положение ищущих убежище людей. Кроме того, по их мнению, утверждения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.

Ранее в Финляндии допускали частичное открытие границы с Россией, но только после принятия закона о выдворении просителей убежища.