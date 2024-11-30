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В Финляндии прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией

Акция с требованием открыть границу прошла 30 ноября.
Виктория Бокий 2024-11-30 21:21:02
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Globallookpress

Акция в поддержку открытия границы с Россией прошла в Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

По данным источника, финские правозащитники призывают правительство открыть границу с РФ. Демонстрация с таким требованием прошла 30 ноября.

По мнению общественных организаций, приведенных источником, закрытие границы с Россией и принятый закон о выдворении ставят в опасное положение ищущих убежище людей. Кроме того, по их мнению, утверждения правительства об угрозах безопасности «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.

Ранее в Финляндии допускали частичное открытие границы с Россией, но только после принятия закона о выдворении просителей убежища.

#Россия #Хельсинки #Финляндия #демонстрация #открытие границы
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