Число погибших в лесных пожарах вокруг Лос-Анджелеса выросло до 5

Число жертв от крупнейших в истории Лос-Анджелеса лесных пожаров выросло до пяти, еще десятки человек пострадали, пишет телеканал ABC News со ссылкой на шерифа местной полиции. Ранее сообщалось о двух жертвах.

Пожар распространяется бесконтрольно из-за сильного ветра, который затрудняет тушение. По словам представителя пожарной службы Лос-Анджелеса Линдси Ланц, спасатели «не могут справиться» со стихией, и телефонная линия службы перегружена из-за вызовов на помощь.

Ранее начальник пожарной службы города Кристин Кроули заявляла, что за свою 25-летнюю карьеру впервые видит настолько сильный ветер, передает телеканал.

Напомним, сейчас в регионе бушуют сразу пять пожаров, специалисты не могут их локализовать, объявлена масштабная эвакуация. Ущерб от пламени оценили в более 50 миллиардов долларов.