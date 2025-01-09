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Число погибших в лесных пожарах вокруг Лос-Анджелеса выросло до 5

Еще десятки человек получили ранения, пожарная служба Лос-Анджелеса «не может справиться» со стихией.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 06:13:10
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency Globallookpress

Число жертв от крупнейших в истории Лос-Анджелеса лесных пожаров выросло до пяти, еще десятки человек пострадали, пишет телеканал ABC News со ссылкой на шерифа местной полиции. Ранее сообщалось о двух жертвах.

Пожар распространяется бесконтрольно из-за сильного ветра, который затрудняет тушение. По словам представителя пожарной службы Лос-Анджелеса Линдси Ланц, спасатели «не могут справиться» со стихией, и телефонная линия службы перегружена из-за вызовов на помощь.

Ранее начальник пожарной службы города Кристин Кроули заявляла, что за свою 25-летнюю карьеру впервые видит настолько сильный ветер, передает телеканал.

Напомним, сейчас в регионе бушуют сразу пять пожаров, специалисты не могут их локализовать, объявлена масштабная эвакуация. Ущерб от пламени оценили в более 50 миллиардов долларов.

#сша #лос-анджелес #ветер #жертвы #лесные пожары #пожарная служба
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