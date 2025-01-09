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AFP: в Чаде ликвидированы 18 напавших на президентский дворец

Всего погибло 19 человек, из них 18 связаны с террористической группировки «Боко Харам».
Ирина Егорова 2025-01-09 02:59:53
© Фото: David HonlZUMAPRESS.com, Global Look Press

Девятнадцать человек погибли в результате нападения на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Из них 18 - это боевики террористической группировки «Боко Харам» - их ликвидировали, сообщает Life со ссылкой на агентство AFP.

Ранее сообщалось, что неизвестные вооруженные люди напали на президентский дворец, проникли внутрь и открыли стрельбу. На улицах была замечена колонна военной техники и танки. При этом сам президент Чада Махамат Идрис Деби во время нападения находился во дворце.

Власти заверили, что ситуация в столице находится под контролем правительственных войск. По словам лидера Чада, силами армии удалось предотвратить нападение террористов группировки «Боко Харам» на столицу и непосредственно резиденцию главы государства.

«Никаких причин для беспокойства нет. Попытка дестабилизации обстановки пресечена»,— цитирует представителя генштаба портал Alwihda.

Чад расположен в нестабильном регионе и регулярно сталкивается с террористическими атаками, особенно в районе озера Чад, где «Боко Харам» проявляет особую активность. Прямое нападение на резиденцию президента  означает тревожную эскалацию. Власти пообещали провести расследование и выявить всех виновных в нападении, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

#боевики #ликвидация #Чад #нападение #президентский дворец
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