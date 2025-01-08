AFP: вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Чада

На президентский дворец в столице Чада - городе Нджамена - совершено вооруженное нападение. Неизвестные открыли стрельбу возле здания около 20.45 (22.45 мск), сообщает AFP.
Уточняется, что к резиденции двигается колонна военной техники. Власти Чада пока не прокомментировали инцидент.
В феврале прошлого года военные уже предпринимали попытку взять под контроль президентский дворец. На улице также были замечены танки и бронетехника. Тогда опровергли информацию о государственном перевороте в стране.
По словам президента страны Махамата Идрисс Деби Итно, участниками протеста стали активисты оппозиционной «Социалистической партии без границ».
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