Президент Чада: армия предотвратила нападение террористов на Нджамену

Президент Чада Махат Деби заявил, что армия предотвратила нападение террористов «Боко Харам» на столицу страны - город Нджамена - и на резиденцию главы государства. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

При этом сам президент Чада во время нападения находился во дворце.

По сообщениям СМИ, ситуация в столице находится под контролем правительственных войск.

Ранее сообщалось, что неизвестные вооруженные люди напали на президентский дворец, проникли внутрь и открыли стрельбу. На улицах была замечена колонна военной техники и танки. Предварительно, в результате нападения погибли восемь человек. Также есть пострадавшие. Подробности инцидента устанавливаются.

Махад Деби занимает пост президента Чада с 23 мая 2024 года. Тогда Деби набрал 61,3 % голосов.