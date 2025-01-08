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В Лос-Анджелесе объявили частичную эвакуацию из-за лесного пожара

Пожар распространился на площади более трех квадратных километров и продолжает разрастаться.
Елизавета Кондрикова 2025-01-08 03:55:11
© Фото: Нил Уотерс, РИА Новости © Видео: X/RealJamesWoods

На западе Лос-Анджелеса объявили обязательную эвакуацию из-за масштабного лесного пожара, который распространился на площади более трех кв. км., сообщает Newsweek со ссылкой на пожарную службу штата.

Речь идет об эвакуации около 27 тысяч жителей.

«Эвакуируйтесь немедленно из района Палисейдс. Те, кто не находится в зоне эвакуации, должны укрыться на месте», - говорится в сообщении службы в X.

Ситуация ухудшается сильным ветром, пик которого ожидается через несколько часов, а также горным рельефом местности, предупредили специалисты. Жителей, которые находятся вблизи зоны эвакуации, также призвали быть готовыми покинуть жилища.

#сша #лос-анджелес #эвакуация #лесной пожар #палисейдс
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