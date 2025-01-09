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Оперштаб: свыше 139 тысяч тонн песка с мазутом убрали на Кубани

На работах по очистке воды и берега от мазута заняты более 7 200 человек и 691 единица спецтехники.
Ян Брацкий 2025-01-09 10:07:17
© Фото: Telegram/opershtab23

Более 139 тысяч тонн замазученного песка убрали с пляжей Анапы и Темрюкского района с начала ликвидации ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Оперативный штаб Краснодарского края. Основную массу песка вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский, разместив там свыше 100 тонн грунта.

Параллельно с уборкой береговой линии, специалисты Морспасслужбы накануне обследовали более 99 квадратных километров черноморской акватории в районе ЧС. Тем временем, готовится спецоперация по откачке мазута из затонувших в Керченском проливе частей танкеров. 

Спасатели обладают всем необходимым оборудованием, но из-за низкой температуры воды на глубине мазут загустел и насосы неспособны эффективно откачивать его. Для проведения работ топливо необходимо разогреть прямо на дне и при этом, не допустить его повторных выбросов на берег.

Напомним, что в декабре 2024 года произошла авария в Керченском проливе - потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. В результате этого большой объем топлива вылился в Черное море.

#Краснодарский край #Кубань #анапа #ЧС #Пляж #Темрюкский район #мазут
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