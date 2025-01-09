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В ГД заявили, что контент в Сети будут не запрещать, а фильтровать

Фильтрация контента в Интернете и сюжетах игр - это не цензура, а национальная безопасность.
Виктория Бокий 2025-01-09 15:08:47
© Фото: IMAGO, Zoonar.com DAVID HERRAEZ C, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Необходимо именно оградить детей от деструктивного контента, который есть в Интернете и сюжетах игровых программ, а не запретить все компьютерные и видеоигры. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.

Несмотря на то что запрещать видеоигры не будут, ограждать несовершеннолетних от неприемлемого информационного материала, который бывает в игровых сюжетах, будут путем фильтров.

По словам собеседницы телеканала, перед депутатами Госдумы сейчас стоит две задачи. Первая - необходимо дать определение деструктивному контенту, выявить его виды и четко обозначить критерии, по которым будут устанавливать, приемлемый тот или иной информационный материал или нет. Вторая задача - принять серию законопроектов, защищающих детей от деструктивного контента.

«У нас есть 809-й указ президента - там есть четкое определение, что такое деструктивный контент и почему он для нас чуждый», - отметила Лантратова.

Зампред комитета ГД по просвещению обратила внимание на то, что фильтрация информационного материала в сюжетах игр - это не цензура, а национальная безопасность.

Сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты ГД могут принять решение о защите детей от деструктивного контента в Интернете. По его словам, в современных видеоиграх все чаще встречаются сцены насилия, пропагандируется агрессия и чуждые ценности.

В разговоре со «Звездой» председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко рассказала, что деструктивный контент может нанести вред развитию и психическому здоровью ребенка, а также разрушить его представления об устоях общества.

#игры #дети #безопасность #контент #Госдума РФ #наш эксклюзив #видеоигры
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