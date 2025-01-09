В ОП объяснили важность борьбы с деструктивным контентом в Сети

Деструктивный контент может подорвать устои общества, а также принести вред как развитию, так и психическому здоровью детей. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко в разговоре со «Звездой».

Собеседница телеканала подчеркнула, что необходимо внимательнее относиться к тому, что находится в доступе у детей.

Ожидается, что в январе на площадке Госдумы будут проведены слушания, которые позволят выявить те аспекты, которые необходимо отрегулировать на законодательном уровне, чтобы защитить россиян от деструктивного контента.

По словам Кравченко, общественные и профильные организации уже проделали большую работу по выявлению нежелательных информационных материалов в Интернете.

«Мне кажется, здесь большой путь уже проделан и достаточно быстро можно будет прийти консенсусу», - отметила председатель Общественной палаты РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ могут принять решение о защите детей от деструктивного контента в видеоиграх. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, в современных видеоиграх все чаще встречаются сцены насилия, пропагандируются агрессия и чуждые ценности.