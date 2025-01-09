МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ОП объяснили важность борьбы с деструктивным контентом в Сети

Депутаты Госдумы РФ могут принять решение о защите несовершеннолетних от деструктивного контента в Интернете.
Виктория Бокий 2025-01-09 11:26:25
© Фото: Helmut Meyer zur Capellen, image BROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Деструктивный контент может подорвать устои общества, а также принести вред как развитию, так и психическому здоровью детей. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко в разговоре со «Звездой».

Собеседница телеканала подчеркнула, что необходимо внимательнее относиться к тому, что находится в доступе у детей.

Ожидается, что в январе на площадке Госдумы будут проведены слушания, которые позволят выявить те аспекты, которые необходимо отрегулировать на законодательном уровне, чтобы защитить россиян от деструктивного контента.

По словам Кравченко, общественные и профильные организации уже проделали большую работу по выявлению нежелательных информационных материалов в Интернете.

«Мне кажется, здесь большой путь уже проделан и достаточно быстро можно будет прийти консенсусу», - отметила председатель Общественной палаты РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ могут принять решение о защите детей от деструктивного контента в видеоиграх. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, в современных видеоиграх все чаще встречаются сцены насилия, пропагандируются агрессия и чуждые ценности.

#дети #интернет #депутаты #контент #Госдума РФ #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 