Госдума рассмотрит вопрос защиты детей от деструктивного контента

Депутаты Госдумы РФ могут принять решение о защите детей от деструктивного контента в видеоиграх. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслава Володин.

По его словам, в современных видеоиграх все чаще встречаются сцены насилия, пропагандируется агрессия и чуждые ценности. Володин также сослался на большое количество обращений со стороны россиян по этому вопросу, пишет 360.ru.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», - написал Володин.

Напомним, летом минувшего года президент Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Речь о контенте, который оскорбляет человеческое достоинство и нравственность, что выражается в явном неуважении к обществу и содержит в себе признаки противоправных действий.

Новый закон вводит штрафы до миллиона рублей стримерам, которые транслируют подобный контент. Кроме того, предполагается изъятие компьютерного оборудования.