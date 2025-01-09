Песков пожелал впавшему в кому Кеосаяну скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления.

«Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья», - сказал он журналистам.

Ночью стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT отметила, что у телеведущего и раньше были проблемы с сердцем. Симоньян попросила всех, кто любит Тиграна, помолиться за него.