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Песков пожелал впавшему в кому Кеосаяну скорейшего выздоровления

Ранее стало известно, что режиссер пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 14:40:56
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления.

«Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья», - сказал он журналистам.

Ночью стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT отметила, что у телеведущего и раньше были проблемы с сердцем. Симоньян попросила всех, кто любит Тиграна, помолиться за него.

#в стране и мире #Маргарита Симоньян #Песков #Кома #клиническая смерть #тигран кеосаян
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