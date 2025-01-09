Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян. По ее словам, Кеосаяна давно беспокоили проблемы с сердцем.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», - написала журналистка в своем Telegram-канале.

Она добавила, что «не умеет записывать кружочки в реанимации и делать селфи рыданий» и попросила всех, кто любит Тиграна помолиться за него.

Мать Тиграна сейчас живет вместе с Симоньян и два года назад потеряла старшего сына. Режиссер, продюсер и сценарист Давид Кеосаян скончался 19 октября 2022 года на 62-м году жизни.

«А теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим», - прокомментировала Симоньян состояние матери Кеосаяна.

Тигран Кеосаян - актер, режиссер, продюсер и телеведущий. Ему 59 лет. В браке с Симоньян он находится с 2022 года. Фактически живут вместе с 2012 года. У супругов — трое детей.