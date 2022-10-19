Умер режиссер и продюсер Давид Кеосаян
Режиссер и старший брат Тиграна Кеосаяна умер в возрасте 61 года.
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Умер режиссер, продюсер и сценарист Давид Кеосаян. О трагедии сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей... Помолитесь, кто верует», - написала она в своем профиле в Telegram.
Фильмография Кеосаяна насчитывает множество работ, среди самых известных: «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериалы «Общага», «Море. Горы. Керамзит» и другие.