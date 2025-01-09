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В США задержали мужчину за попытку пронести мачете и ножи в Капитолий

Он пытался пронести сумку с мачете и ножами в Центр для посетителей Капитолия, сообщает полиция.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 00:12:07
© Фото: Вашингтон Hu Yousong, XinHua Globallookpress

В США задержали мужчину, который пытался пронести в Капитолий мачете и сумку с ножами, сообщает телеканал NBC. Инцидент произошел вечером в среду, 8 января, в Центре для посетителей Капитолия.

Уточняется, что задержанный также имел при себе три ножа. Ему предъявили обвинения в нескольких правонарушений, связанных с ношением опасного оружия.

«Неизвестный мужчина был остановлен, когда полиция обнаружила оружие в его сумке во время рентгеновского сканирования в Центре для посетителей Капитолия сразу после 14:00 по восточному времени (22:00 по моск. времени)», - говорится в публикации.

Задержание произошло во время прощания с 39-м президентом США Джимми Картером в зале суда, уточняет телеканал.

Напомним, бывший американский президент Картер скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. На фоне трагедии флаги США были приспущены на 30 дней, в том числе их не будут поднимать во время церемонии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа. Она состоится 20 января.  

#сша #Вашингтон #полиция #Задержание #Капитолий #Вооруженный мужчина #мачете #ножи
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