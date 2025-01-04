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В Белом доме отказались поднимать флаги США в честь инаугурации Трампа

Флаги были приспущены в связи со смертью экс-президента Джимми Картера. 
Сергей Лебедев 2025-01-04 07:38:01
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

В Белом доме не будут из-за инаугурации Дональда Трампа пересматривать решение нынешнего американского президента Джо Байдена приспустить на 30 дней государственные флаги США. Об этом заявила официальный представитель администрации главы государства Карин Жан-Пьер.

«Нет», - ответила она на вопрос, существует ли вероятность, что решение о флагах изменят.

Напомним, ранее Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи со смертью экс-президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Он также распорядился на 30 дней приспустить флаги США в государственных учреждениях.

Между тем, на 20 января 2025 года запланирована инаугурация Дональда Трампа. Из-за указа Джо Байдена церемония может пройти с приспущенными флагами.

Сложившаяся ситуация вызвала бурю негодования у республиканца. Избранный президент заявил, что демократы не любят США и думают только о себе.

#в стране и мире #сша #Белый дом #Джо Байден #инаугурация #флаг
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