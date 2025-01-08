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Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения в Тибете

Самый мощный афтершок зафиксировали в 18 километрах от главного толчка.
Виктория Бокий 2025-01-08 08:45:13
© Фото: Jigme Dorje XinHua Global Look Press

В Тибете сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после недавнего разрушительного землетрясения. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

В заявлении центра отмечается, что на сегодняшний день большая часть афтершоков, 488 из 515, магнитудой ниже 3,0.

Уточняется, что максимальный афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован примерно в 18 километрах от эпицентра мощного толчка.

Утром 7 января произошло разрушительное землетрясение в Тибете. Сильный подземный толчок привел к разрушению зданий, из-за чего под завалами оказались люди.

После случившегося председатель КНР Си Цзиньпин дал срочные поручения по оказанию необходимой помощи пострадавшим, предотвращению вторичных катастроф и ликвидации последствий землетрясения.

Чуть позже президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования лидеру КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия.

#в стране и мире #Тибет #кнр #землетрясение #Магнитуда #афтершок
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