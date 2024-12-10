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Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США

Ранее Дональд Трамп в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США, а канадскому премьеру Джастину Трюдо - его губернатором.
Елизавета Кондрикова 2024-12-10 02:51:38
© Фото: White Housevia Globallookpress.com

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов, если они хотят сохранить субсидирование от Вашингтона, пишет Newsweek.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 миллиардов в год. Мы субсидируем Мексику почти на $300 миллиардов. Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», - сказал Трамп.

Он объяснил свое предложение стремлением достичь равных и справедливых «условий игры» в отношениях с международными партнерами.

Напомним, ранее Трамп пообещал ввести дополнительные 25%-е пошлины в отношении Канады и Мексики в качестве ответа на наркотики, преступность и нелегальную миграцию, которые поступают в США через границу. 

Инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января 2025 года.

#сша #Дональд Трамп #мексика #Канада #Штаты
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