The Atlantic: Путин обеспечил РФ благоприятные условия на мировой арене

Президент России Владимир Путин смог обеспечить своей стране благоприятные условия как на Украине, так и на международной арене, пишет американский журнал The Atlantic.

«Путин проложил себе путь, и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международной арене», - говорится в публикации.

Так, Москва способна преодолевать международное давление, а российская армия продолжает успешное наступление в зоне спецоперации, отмечает автор материала. Отдельно он подчеркнул, что народ поддерживает российского лидера.

Напомним, ранее Владимир Путин в ходе прямой линии оценил боеготовность отечественной армии, назвав ее самой высокой в мире. На мероприятии президент также вновь подчеркнул, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине.