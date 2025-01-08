МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

The Atlantic: Путин обеспечил РФ благоприятные условия на мировой арене

Авторы материала также отметили успешное наступление российской армии в зоне спецоперации.
Елизавета Кондрикова 2025-01-08 03:16:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин смог обеспечить своей стране благоприятные условия как на Украине, так и на международной арене, пишет американский журнал The Atlantic.

«Путин проложил себе путь, и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международной арене», - говорится в публикации.

Так, Москва способна преодолевать международное давление, а российская армия продолжает успешное наступление в зоне спецоперации, отмечает автор материала. Отдельно он подчеркнул, что народ поддерживает российского лидера.

Напомним, ранее Владимир Путин в ходе прямой линии оценил боеготовность отечественной армии, назвав ее самой высокой в мире. На мероприятии президент также вновь подчеркнул, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине.

#Россия #ВС РФ #Украина #Владимир Путин #зона СВО #международная арена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 