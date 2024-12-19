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Путин рассказал, готова ли Россия к компромиссам в переговорах с Украиной

Путин ответил крылатой фразой о возможности переговоров с Украиной.
Марина Крижановская 2024-12-19 13:49:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин ответил, готова ли РФ к переговорам с Украиной. Он напомнил, что политика - это и есть искусство компромисса.

«Политика и есть искусство компромиссов, а мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - противная сторона отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы», подчеркнул Путин.

Результатом этих переговоров, продолжил российский лидер, всегда являются компромиссы. Ведь обе стороны практически достигли договоренности в Стамбуле в конце 2022 года, напомнил Путин.

В июле этого года президент РФ сказал, что переговоры по Украине могут основываться на стамбульских договоренностях, которые остаются «на столе». Именно Украина отказалась от переговоров, при этом публично и по прямому указанию из Лондона и Вашингтона, подчеркнул он.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры, по окончании которых, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», под ними уже была подпись главы украинской делегации. Однако, такие быстрые решения о мире не устраивали некоторые стороны. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Киев должен продолжать боевые действия.

В октябре того же года лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией. В январе 2024 года Джонсон пояснил, что не виноват в срыве переговоров по Украине.

#Украина #Владимир Путин #переговоры #компромисс #Итоги года с Владимиром Путиным
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