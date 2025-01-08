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Мадуро объявил о планах реформировать конституцию Венесуэлы за 5 лет

Президент заявил, что создаст первым указом после инаугурации 10 января специальную комиссию.
Владимир Рубанов 2025-01-08 22:55:14
© Фото: Carlos Santiago Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил первым указом после инаугурации 10 января создать комиссию, которая будет работать над изменением конституции страны. Об этом он сказал на встрече с президиумом Национальной ассамблеи, пишет РИА Новости.

Мадуро заявил, что хочет, чтобы все люди в стране, которые занимаются политикой, культурой, экономикой и другими областями, поучаствовали в обсуждении изменений.

Глава государства добавил, что конституционную реформу нужно провести за пять лет.

Десятого января Мадуро принесет обязательную конституционную присягу перед Национальной ассамблеей Боливарианской Республики Венесуэла.

В августе Верховный суд Венесуэлы назвал Мадуро избранным президентом страны. Выборы прошли 28 июля. После них по стране прокатилась волна беспорядков и уличных демонстраций.

Бывший кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес сбежал из страны и получил убежище в Испании.

#Выборы #венесуэла #протесты #Николас Мадуро #Парламент #Конституция #реформа #комиссия
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