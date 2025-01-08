Мадуро объявил о планах реформировать конституцию Венесуэлы за 5 лет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил первым указом после инаугурации 10 января создать комиссию, которая будет работать над изменением конституции страны. Об этом он сказал на встрече с президиумом Национальной ассамблеи, пишет РИА Новости.

Мадуро заявил, что хочет, чтобы все люди в стране, которые занимаются политикой, культурой, экономикой и другими областями, поучаствовали в обсуждении изменений.

Глава государства добавил, что конституционную реформу нужно провести за пять лет.

Десятого января Мадуро принесет обязательную конституционную присягу перед Национальной ассамблеей Боливарианской Республики Венесуэла.

В августе Верховный суд Венесуэлы назвал Мадуро избранным президентом страны. Выборы прошли 28 июля. После них по стране прокатилась волна беспорядков и уличных демонстраций.

Бывший кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес сбежал из страны и получил убежище в Испании.