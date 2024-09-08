Экс-кандидат от оппозиции Венесуэлы Гонсалес сбежал в другую страну

Бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалес сбежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом сообщила вице-президент южноамериканской республики Делси Родригес.

«Оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она в своем Telegram-канале.

Все это произошло на фоне выдачи ордера на арест Гонсалеса, который обвиняется в ряде преступлений, в частности, это подстрекательство к мятежу и ложное объявлении победителей президентских выборов.

Ранее Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест Мадуро. Кроме того, Буэнос-Айрес попросил арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.