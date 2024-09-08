МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-кандидат от оппозиции Венесуэлы Гонсалес сбежал в другую страну

Оппозиционер находится в посольстве Испании в Каракасе.
Карина Тазетдинова 2024-09-08 15:52:33
© Фото: Pedro Rances Mattey, Global-Look-Press

Бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах в Венесуэле Эдмундо Гонсалес сбежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом сообщила вице-президент южноамериканской республики Делси Родригес.

«Оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она в своем Telegram-канале.

Все это произошло на фоне выдачи ордера на арест Гонсалеса, который обвиняется в ряде преступлений, в частности, это подстрекательство к мятежу и ложное объявлении победителей президентских выборов.

Ранее Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест Мадуро. Кроме того, Буэнос-Айрес попросил арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.

#в стране и мире #испания #венесуэла #мадуро #Гонсалес
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 