В Пентагоне посчитали сумму поставок Киеву за все время СВО

В Пентагоне назвали общую сумму, которую США и их союзники отправили на Украину с начала СВО. Количество поставок превысило 126 миллиардов долларов, сообщил высокопоставленный представитель американского министерства обороны.

«На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности», — ответил он на брифинге журналистам.

Напомним, что перед уходом с поста президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине. Тогда он отметил, что Соединенные Штаты будут непрерывно работать над укреплением обороноспособности Украины.

Тем не менее и приход новой администрации, по данным Пентагона, никак не повлияет на спонсирование ВСУ. По словам чиновника высокого ранга, работа по укреплению военных возможностей Киева «продолжится в том или ином виде».