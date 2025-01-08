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В Пентагоне посчитали сумму поставок Киеву за все время СВО

При этом, Байден перед уходом с поста президента США поручил Пентагону увеличить военные поставки для ВСУ.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 20:35:01
© Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Пентагоне назвали общую сумму, которую США и их союзники отправили на Украину с начала СВО. Количество поставок превысило 126 миллиардов долларов, сообщил высокопоставленный представитель американского министерства обороны.

«На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности», — ответил он на брифинге журналистам.

Напомним, что перед уходом с поста президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине. Тогда он отметил, что Соединенные Штаты будут непрерывно работать над укреплением обороноспособности Украины.

Тем не менее и приход новой администрации, по данным Пентагона, никак не повлияет на спонсирование ВСУ. По словам чиновника высокого ранга, работа по укреплению военных возможностей Киева «продолжится в том или ином виде».

#Украина #сша #Трамп #Пентагон #байден #поставки
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