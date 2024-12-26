Байден поручил Пентагону усилить помощь Киеву

Президент США Джо Байден поручил Пентагону увеличить поставки военной помощи Украине. Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором указано, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Киев вооружением.

«В последние месяцы мы отправили Украине сотни противоракет и продолжаем наращивать эти поставки. Я дал указание Министерству обороны США продолжать усиливать военно-техническую поддержку Киева», - подчеркнул Байден.

Он также отметил, что Соединенные Штаты будут непрерывно работать над укреплением обороноспособности Украины в ее противостоянии российским войскам.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что до середины января 2025 года Украина получит обширную военную помощь от США. В эту помощь включат сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты для перехвата.

Ранее американские власти заявили, что планируют поставить Киеву сотни тысяч ракет в ближайшие месяцы. Напомним, что 72-й пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов включил в себя средства ПВО, артиллерию, беспилотные летательные аппараты и бронетехнику.





