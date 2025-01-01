Молдавская ГРЭС перешла на уголь после прекращения поставок газа из РФ

Молдавская ГРЭС в Приднестровье, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» с этого месяца перешла с газа на уголь. Также она прекратила поставки электроэнергии в Молдавию.

«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией», - сообщил телеканал «Первый приднестровский».

Отмечается, что контракт МГРЭС с Молдавией закончился, и электростанция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну из-за отсутствия газа. Сообщается, что власти Молдавии до 2025 года «так и не предприняли ничего, чтобы урегулировать свой долговой спор с "Газпромом" и договориться о поставках газа по альтернативным маршрутам".

Ранее в Приднестровье из-за дефицита газа отключили отопление и горячую воду. Без тепла остались жилые дома, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности.