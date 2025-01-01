МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Молдавская ГРЭС перешла на уголь после прекращения поставок газа из РФ

Запасов угля хватит на 50-52 дня, сообщает местное телевидение.
Игнат Далакян 2025-01-01 19:06:58
© Фото: Jens BÃ¼ttner, dpa, Global Look Press

Молдавская ГРЭС в Приднестровье, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» с этого месяца перешла с газа на уголь. Также она прекратила поставки электроэнергии в Молдавию.

«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией», - сообщил телеканал «Первый приднестровский».

Отмечается, что контракт МГРЭС с Молдавией закончился, и электростанция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну из-за отсутствия газа. Сообщается, что власти Молдавии до 2025 года «так и не предприняли ничего, чтобы урегулировать свой долговой спор с "Газпромом" и договориться о поставках газа по альтернативным маршрутам".

Ранее в Приднестровье из-за дефицита газа отключили отопление и горячую воду. Без тепла остались жилые дома, бюджетные учреждения и организации всех форм собственности.

#в стране и мире #Молдавия #уголь #газ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 