В Санкт-Петербурге официально закрылось генконсульство Польши

Сегодня в Санкт-Петербурге официально закрылось генеральное консульство Польши. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

В среду со здания сняли флаги республики и Европейского союза. Также была убрана табличка с названием дипломатического представительства.

Напомним, в начале декабря Россия отозвала согласие на функционирование генконсульства. Закрыться оно должно было до 20 января. Также Москва объявила персонами нон грата трех сотрудников диппредставительства, которые должны покинуть территорию нашей страны. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что данное решение было принято в качестве ответной меры.

До этого осенью официальная Варшава объявила о закрытии российского генерального консульства в Познани. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил это якобы причастностью Москвы к серии диверсий на территории республики.