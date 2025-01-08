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В Санкт-Петербурге официально закрылось генконсульство Польши

Со здания сняли флаги и табличку с названием дипломатического представительства.
Сергей Лебедев 2025-01-08 14:03:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Санкт-Петербурге официально закрылось генеральное консульство Польши. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

В среду со здания сняли флаги республики и Европейского союза. Также была убрана табличка с названием дипломатического представительства.

Напомним, в начале декабря Россия отозвала согласие на функционирование генконсульства. Закрыться оно должно было до 20 января. Также Москва объявила персонами нон грата трех сотрудников диппредставительства, которые должны покинуть территорию нашей страны. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что данное решение было принято в качестве ответной меры.

До этого осенью официальная Варшава объявила о закрытии российского генерального консульства в Познани. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил это якобы причастностью Москвы к серии диверсий на территории республики.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Польша #МИД РФ #консульство #диппредставительство #познан
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