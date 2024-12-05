В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши

В Санкт-Петербурге закроют Генеральное консульство Польши. Россия отзывает с 20 января 2025 года свое согласие на функционирование диппредставительства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что данное решение принято в качестве ответной меры на закрытие российского генконсульства в Познани. Соответствующая нота передана Варшаве.
Также Москва объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть нашу страну до 20 января.
Параллельно польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что в республике могут закрыть все оставшиеся генконсульства России. По его словам, это произойдет, если продолжатся некие «акты диверсии».
Напомним, в конце октября Радослав Сикорский объявил о закрытии генконсульства России в Познани. Такое решение привело к международному скандалу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава сама себя загоняет в тупик.
Позже стало известно, что Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани. Украина отправила польской стороне официальную ноту по данному вопросу.
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