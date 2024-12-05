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В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши

Это ответная мера на закрытие российского генконсульства в Познании.
Сергей Лебедев 2024-12-05 16:16:32
© Фото: Игорь Руссак, РИА Новости

В Санкт-Петербурге закроют Генеральное консульство Польши. Россия отзывает с 20 января 2025 года свое согласие на функционирование диппредставительства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что данное решение принято в качестве ответной меры на закрытие российского генконсульства в Познани. Соответствующая нота передана Варшаве.

Также Москва объявила персонами нон грата трех сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Они должны покинуть нашу страну до 20 января.

Параллельно польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что в республике могут закрыть все оставшиеся генконсульства России. По его словам, это произойдет, если продолжатся некие «акты диверсии».

Напомним, в конце октября Радослав Сикорский объявил о закрытии генконсульства России в Познани. Такое решение привело к международному скандалу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава сама себя загоняет в тупик.

Позже стало известно, что Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани. Украина отправила польской стороне официальную ноту по данному вопросу.

#Москва #Россия #Санкт-Петербург #Польша #МИД РФ #генконсульство #нон грата
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