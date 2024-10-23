Закрытие генконсульства РФ в Познани привело к международному скандалу

Решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Познани прозвучало настолько же неожиданно, насколько ожидаемо привело к новому международному скандалу. Объяснения главы польского МИДа Радослава Сикорского свелись к необоснованным обвинениям. Он утверждает, что Россия причастна к диверсиям, совершенным в Польше и в других странах Европы. Это при том, что задержанный на днях подозреваемый в попытке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве - гражданин Украины. Но и здесь Варшава увидела российский след.

«Польский суд постановил, что прокуратура представила убедительные доказательства того, что в Польше иностранная разведка планировала совершить диверсии. Я - министр иностранных дел, и у меня есть информация, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение закрыть Консульство Российской Федерации в городе Познань. Его сотрудники теперь - "нежелательные лица" на территории Польши», - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Все сотрудники российского диппредставительства в Познани, объявлены персонами нон-грата, и в начале ноября должны в обязательном порядке покинуть территорию страны.

«Я еще не знаю даты. Обычно это вопрос дней, максимум недель. Это не так, что они должны немедленно собрать вещи и уехать. Называлась дата - начало ноября. Вероятно, они смогут быть в России на празднике День народного единства», - сказал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

В российском МИДе назвали действия Польши враждебным шагом под надуманным предлогом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что это очередное проявление русофобии польских политических элит.

«Мы в очередной раз стали свидетелями проявлениям официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженную на какую-то болезненную шпиономанию. Польские власти привычно пытаются набрать политические очки, запугивая своих граждан, якобы российской угрозой. Своими бездумными действиями Варшава ничего не выигрывает, а делает все для того, чтобы и дальше загнать себя в тупик», - сказала Мария Захарова.

Но на закрытии консульства в Познани глава польского МИДа не остановился и накануне поздно вечером заявил, что не исключает высылки российского посла.

«Польша пытается сохранить за собой статус такого главного русофоба Европы, который сдерживается, сопротивляется России и дает РФ отпор по всем направлениям. Такое усиление антироссийской риторики крайне важно перед американскими президентскими выборами для того, чтобы транслировать позицию Польши, как ярко и явно антироссийскую. Нужна сама тема, чтобы она прозвучала в новостях. Чтобы была какая-то российская, но самая главное американская реакция. То есть поляки ищут одобрение большого американского хозяина из Вашингтона», - объяснил член общественной палаты Российской Федерации и политолог Александр Асафов.

Российские дипломаты в Польше в последние годы работают под сильнейшим давлением. Чего только стоит силовой захват посольской школы в Варшаве весной прошлого года.

Тогда, вопреки Венской конвенции, варшавские судебные приставы, полицейские и сотрудники мэрии взломали калитки, которые фактически отделяли польскую территорию от российской. Внутри находились десятки человек, в том числе учителя и дети - их просто выгнали на улицу.



В польской столице 9 мая 2022 года проукраинские радикалы сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов. Они напали на участников памятной акции, среди которых был посол Сергей Андреев, его жена и сотрудники нашей дипмиссии. Дипломатов облили красной жидкостью и не позволили пройти к монументу. При этом полицейских на месте не было.

«В отношениях России и Польши огромное количество скандалов примерно с века 10 - го. Что касается разрыва дипломатических отношений, то при нынешнем уровне напряженности, это не произведет впечатления на Москву, но и на Варшаву тоже не произведет впечатления. Мы к сожалению исчерпали возможности нагнетания напряженности. Но я выскажу точку зрения - реально воевать Польша не готова. Не хочет. Польше, в отличии от Прибалтики есть, чего терять», - сказал доктор экономически наук, профессор, главный научный сотрудник института Европы РАН Николай Межевич.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в эфире польского телевидения подчеркнул, что Варшава заинтересована в сохранении своих консульств в России. По его словам, любой спорный вопрос, даже в самых напряженных ситуациях можно решить переговорами. В этом и есть смысл дипломатии.

«Есть смысл в том, чтобы в России существовали польские представительства и консульства. Ведь много людей из Польши, которые годами работают в России или связаны с этой страной семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов», - заявил Квасьневский.

Ответ Москвы на закрытие познанского генконсульства обязательно последует. Об этом сегодня заявила Мария Захарова. По ее словам российская сторона не раз пыталась убедить польских властей в разрушительности и бессмысленности подобного курса. А Радослав Сикорский, который еще накануне грозил высылкой из Польши и российского посла сегодня, спустя почти сутки после разразившегося скандала, заявил - Варшава этого делать не собирается....по крайней мере пока.