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Reuters: спецпосланник США по Украине Келлог отложил поездку в Киев

Кит Келлог планирует совершить ознакомительную поездку в Киев и некоторые европейские страны.
Ян Брацкий 2025-01-07 09:01:23
© Фото: Ron Sachs Consolidated News Photos Global Look Press

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил свою первую поездку в Киев. Об этом сообщает Reuters.

Изначально визит Келлога планировался на начало января, но теперь спецпосланник может прибыть на Украину после инаугурации Трампа.

«Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа на Украине отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января», - говорится в сообщении.

Причины, по которым рабочие планы Кита Келлога изменились, агентство не приводит.

О назначении отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине Дональд Трамп сообщил 27 декабря прошлого года. Келлог уже работал с республиканцем во время его первого президентского срока. В той администрации он занимал должность исполнительного секретаря и главы аппарата Совета национальной безопасности.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров посоветовал Киту Келлогу углубиться в понимание конфликта на Украине. Кроме того Министр иностранных дел РФ заявил о готовности официальной Москвы к переговорам по ситуации на Украине.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Кит Келлог
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