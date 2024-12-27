Лавров дал совет спецпосланнику Трампа по Украине

На пресс-конференции с российскими и иностранными журналистами глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Келлогу еще предстоит углубиться в понимание конфликта на Украине.

«Ранее существовавшие попытки России и Украины в рамках мирного процесса были не просто попытками, а подписанными соглашениями с участием руководителей Франции и Германии», - заявил дипломат во время пресс-конференции.

Кроме того, Лавров заявил о готовности России к проведению консультаций с новой командой Трампа по вопросам Украины. Он отметил, что Москва всегда открыта для диалога, чтобы разъяснить свою позицию.

Кит Келлог ранее предлагал частично снять санкции с России в обмен на замораживание фронта и установление демилитаризованной зоны. Однако Лавров отметил, что любое перемирие на сегодняшний день было бы «путем в никуда». Он подчеркнул, что для России важны гарантированные юридические обязательства.