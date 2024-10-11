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Операторы БПЛА рассказали о преимуществах беспилотников «Орлан»

По словам военнослужащих группировки войск «Восток», беспилотники этого семейства позволяют не только точно увидеть, где находится противник, но и заглушить вражеские средства связи.
Павел Кольцов 2024-10-11 07:25:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Российские операторы БПЛА рассказали, какими преимуществами обладают беспилотники семейства «Орлан».

Военнослужащие группировки «Восток», прежде чем запустить летательный аппарат в воздух, устанавливают катапульту, с помощью которой и производится запуск. Сам беспилотник самолетного типа в разобранном состоянии занимает небольшой ящик. Перемещается и быстро собирается даже силами одного человека всего за каких-то семь минут.

«Орлан-10» может подниматься на высоту до пяти километров, проводить в воздухе по 12 часов и вести разведку за сотню километров. Беспилотники семейства «Орлан» уже 15 лет в российской армии. Постоянной остается лишь конструкция летательного аппарата, техническая начинка изменяется и постоянно модифицируется. Зрение, говорят бойцы, у «Орлана» теперь и правда как у хищной птицы - стоит HD-камера с высоким разрешением.

«Мы на больших высотах даже видим, во что одет человек. И в населеннике можно без проблем увидеть огневые точки, пулеметные расчеты. Сразу корректируем огонь, и наносится огневой поражение», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Джэс.

На «Орлан» можно также установить, например, средства радиоэлектронной разведки: глушить сотовую связь или отслеживать местоположение абонентов. Но и операторы наших БПЛА постоянно сталкиваются с  радиоэлектронным противодействием. Проблему стараются решать радикально - с помощью ударных беспилотников.

«Где-то если находим РЭБ, это самое главное чтобы мы работали спокойно. Если РЭБ заглушил, мы остались без глаз. Для нас цель №1 - поразить РЭБ. Мы если их увидели, запускаем "Ланцет" он летит, поражает, работаем дальше», - рассказал техник БПЛА с позывным Мороз.

Противник охотится не столько на сами «Орланы», сколько на расчеты наших БПЛА. Чтобы уничтожить, не жалеет даже западных высокоточных боеприпасов. Операторы работают скрытно и из укрытия. Выходят во время запуска или когда нужно забрать «Орлан» вернувшийся с боевой задачи.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #беспилотники #Орлан-10 #наш эксклюзив
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