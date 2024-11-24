Расчет «Орлана-10» скорректировал артиллерию при ударе по пехоте ВСУ

Расчет многофункционального беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Новороссийских десантников обнаружил скопление пехоты ВСУ и скорректировал по ним работу артиллерии ВДВ. Минобороны России показало совместную работу операторов БПЛА и артиллеристов.

Во время боевого дежурства расчет «Орлана-10» засек пехоту ВСУ, вычислил координаты и передал их на пункт управления. После этого артиллерия ВДВ нанесла по боевикам массированный огневой удар, уничтожив до двух отделений противника. Расчет БПЛА помогал корректировать огонь, затем зафиксировал и подтвердил поражение цели.

Десантники активно используют беспилотники «Орлан-10» с самого начала спецоперации. Эти БПЛА зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки ударов.

«Орлан-10» оснащен современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением. В зависимости от размещенной на его борту полезной нагрузки он может вести разведку в любую погоду днем и ночью, работать ретранслятором для связистов, а также вычислять и подавлять средства связи противника в качестве летающей станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее операторы дронов сбросили гранаты на боевиков ВСУ под Торецком. Боец с позывным Шахтер рассказал, что одна из гранат попала в склад с боеприпасами противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.