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The Guardian: Дания сменила герб из-за слов Трампа о покупке Гренландии

Подобные изменения вызвали шок в некоторых кругах, а само решение датского короля можно расценивать как «упрек Трампу», пишет издание.
Елизавета Кондрикова 2025-01-07 07:15:57
© Фото: Steffen Trumpf ,dpa , Global Look Press

Решение датского короля Фредерика X изменить флаг страны, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова, обусловлено желанием избранного президента США Дональда Трампа приобрести датский остров. Об этом сообщает издание The Guardian.

«В обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно», - говорится в публикации.

Герб Дании изменили несколько дней назад, что может быть расценено как «упрек Трампу», пишет издание. Отмечается, что нововведения вызвали шок в некоторых кругах. Решение убрать три короны, которые подразумевают под собой символ договора между Данией, Норвегией и Швецией, вовсе назвали «сенсацией».

Напомним, ранее Трамп заявил, что для США необходимо владеть Гренландией в целях национальной безопасности страны. Дания осудила подобное заявление и назвала планы Трампа «неприемлемыми», а также на этом фоне увеличила расходы на оборону.  

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #флаг
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