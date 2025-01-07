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В МИД Турции допустили проведение военной операции против курдов в Сирии

Турция потребовала, чтобы иностранные террористы, главари формирований покинули Сирию.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 22:31:15
© Фото: IMAGO/Daniel Kubirski, www.imago-images.de, Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил возможность военной операции против курдских формирований в Сирии. Причиной могут стать не выполненные ими условия.

«Мы предъявили четкие требования. Если вы не хотите варианта с военной операцией, то иностранные террористы должны уйти из Сирии», — сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Турция потребовала, чтобы Сирию покинули иностранные террористы, главари формирований, а оставшиеся члены организации должны сложить оружие и начать работу с новой властью. По данным Фидана, Дамаск ведет с ними диалог. В случае, если он не окажется успешным, то начнется военная операция.

Напомним, 27 декабря вооруженная оппозиция начала масштабное наступление на позиции правительственных сил. Накануне утром она вошла в Дамаск. Позже стало известно, что Башар Асад вместе с семьей покинул Сирию и вылетел в Москву, где ему предоставили убежище.

Ранее Financial Times писали о том, что сирийские курды, выступавшие союзниками США в гражданской войне Сирии, боятся прекращения американской поддержки после прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти.

#сирия #Турция #Дамаск #Хакан Фидан #военная операция #сирийские курды
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