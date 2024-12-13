FT: сирийские курды боятся прекращения помощи США при Трампе

Сирийские курды, выступавшие союзниками Соединенных Штатов в гражданской войне Сирии, боятся прекращения американской поддержки после прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта Financial Times.

«Они зависят от своих отношений с США, но США рассматривают их как активы, когда это удобно. Они опасаются, что их могут счесть расходным материалом», — следует из сообщения.

Специалист по Ближнему Востоку считает, что эти формирования зависят от отношений с Вашингтоном. Теперь же они будут находиться в тяжелом положении из-за связи с Рабочей партией Курдистана и конфликта с Турцией.

Помимо этого, их ослабление может грозить перегруппировкой боевиков ИГ* на контролируемых курдами территориях.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.