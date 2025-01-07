Баку и Ереван проведут очередные переговоры по делимитации границы

В январе должна пройти очередная встреча комиссий Азербайджана и Армении, которые занимаются делимитацией границы между странами. Эти переговоры анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

В мае 2024 года сообщалось, что Баку и Ереван подписали протокол-описание некоторых отрезков совместной границы.

Тогда стороны уточнили координаты по геодезическим измерениям на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, которая прошла процедуру утверждения в 1979 году.

Переговоры о границе между странами вызвали мощные протесты в Армении с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Оппоненты Пашиняна во главе с лидером протестного движения «Тавуш за Родину» архиепископом Багратом Галстаняном выступили против соглашения по делимитации границ. По нему Азербайджану переходит несколько сел в Тавушской области Армении.