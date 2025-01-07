МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Баку и Ереван проведут очередные переговоры по делимитации границы

Ранее соглашение о делимитации вызвало протесты в Армении.
Владимир Рубанов 2025-01-07 21:59:13
© Фото: mil.am

В январе должна пройти очередная встреча комиссий Азербайджана и Армении, которые занимаются делимитацией границы между странами. Эти переговоры анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

В мае 2024 года сообщалось, что Баку и Ереван подписали протокол-описание некоторых отрезков совместной границы.

Тогда стороны уточнили координаты по геодезическим измерениям на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, которая прошла процедуру утверждения в 1979 году.

Переговоры о границе между странами вызвали мощные протесты в Армении с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Оппоненты Пашиняна во главе с лидером протестного движения «Тавуш за Родину» архиепископом Багратом Галстаняном выступили против соглашения по делимитации границ. По нему Азербайджану переходит несколько сел в Тавушской области Армении.

#Армения #граница #Ильхам Алиев #Никол Пашинян #Азербайджан #тавушская область #делимитация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 