Баку и Ереван согласовали протокол-описание некоторых отрезков границы

Баку и Ереван подписали протокол-описание некоторых отрезков совместной границы, говорится в сообщении МИД Армении. Это произошло 15 мая в ходе девятой встречи совместной комиссии, которую возглавляют вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель премьера Азербайджана Шахин Мустафаев.

Этот протокол описывает отрезки линии границы между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

Цель подписания этого протокола - привести эти участки границы в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках СССР на момент его распада, говорится в сообщении.

Стороны уточнили координаты на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру утверждения в 1979 году, добавили в МИД.

В Армении проходят акции против правительства и делимитации границы с Азербайджаном. Их участники намерены добиваться отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.