В ряде населенных пунктов в Кубани ввели режим ЧС из-за разлива нефти

В четырех населенных пунктах Кубани после попадания нефтепродуктов с танкеров в море ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В четырёх населённых пунктах введен режим повышенной готовности», - приводит его слова Life.

Чиновник также сообщил, что пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега Кубани. Кроме того, необходимо принять все меры, чтобы не допустить попадания мазута на побережье.

Ранее эксперт Соколова в беседе со «Звездой» заявила, что мазут, который разлился в результате аварии с танкерами в Керченском проливе, осядет на дно и нанесет ущерб морской экосистеме.