МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ряде населенных пунктов в Кубани ввели режим ЧС из-за разлива нефти

По словам главы региона Кондратьева, образовавшееся в море пятно не достигло прибрежной зоны.
Глеб Владовский 2024-12-16 19:30:21
© Фото: ТРК «Звезда»

В четырех населенных пунктах Кубани после попадания нефтепродуктов с танкеров в море ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В четырёх населённых пунктах введен режим повышенной готовности», - приводит его слова Life.

Чиновник также сообщил, что пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега Кубани. Кроме того, необходимо принять все меры, чтобы не допустить попадания мазута на побережье.

Ранее эксперт Соколова в беседе со «Звездой» заявила, что мазут, который разлился в результате аварии с танкерами в Керченском проливе, осядет на дно и нанесет ущерб морской экосистеме.

#в стране и мире #Краснодарский край #Кубань #танкер #Разлив нефти
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 