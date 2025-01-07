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Командующий ВСУ признал бегство подготовленной во Франции Бригады

Количество бежавших из бригады «Анна Киевская» пока не известно.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 19:58:34
© Фото: Rachel BoÃŸmeyer, dpa, Global Look Press

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что боевики из состава 155-й бригады «Анна Киевская», которую готовили во Франции, дезертировали. При этом, он не назвал количество бежавших.

«Ряд фактов имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Ранее уже поднимались проблемы в этой бригаде на ежемесячном совещании главкома ВСУ Александра Сырского. Однако тогда не раскрывались, вопросы которые «необходимо решить».

Напомним, что Франция завершила подготовку украинских боевиков в ноябре прошлого года. По данным министра обороны Франции Себастьена Лекорню, их должны были оснастить французскими вооружением и обмундированием. Тогда же 2 300 украинских солдат направились на передовую.

#Франция #ВСУ #дезертирство #бригада #бегство #«Анна Киевская»
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