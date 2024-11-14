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Министр ВС Франции сообщил о завершении подготовки новой бригады ВСУ

Французское Минобороны подтвердило, что завершена подготовка первой общевойсковой бригады из 2 300 украинских военных.
Владимир Рубанов 2024-11-14 22:03:59
© Фото: Х/SebLecornu

Франция завершает подготовку украинских военных, из которых сформируют бригаду, сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Ее оснастят французскими вооружением и обмундированием.

Обучение бригады «Анна Киевская» проходит на востоке страны. Лекорню сообщил, что наблюдал за последними учениями военных вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро.

Французское Минобороны подтвердило, что завершена подготовка первой общевойсковой бригады из 2 300 украинских военных.

Ранее сообщалось, что Париж намерен обучить и вооружить 155-ю бригаду ВСУ. Ей передадут 128 БТР VAB, 18 САУ Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что в регионе Гранд-Эст обучают 2 300 украинских солдат.

ЕС выделил около 409 млн евро на помощь в подготовке ВСУ в следующие два года.

#Франция #подготовка #Украина #ВСУ #Эмманюэль Макрон #поставки оружия #Себастьен Лекорню
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