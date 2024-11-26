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Лекорню: солдаты ВСУ отправились на Украину после обучения во Франции

По словам французского министра, обучение прошли 2 300 украинских солдат.
Владимир Рубанов 2024-11-26 00:52:00
© Фото: Х/SebLecornu

Обученная и вооруженная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» отправилась воевать на Украине. Об этом сказал глава министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню на встрече коллегами из Польши, Великобритании, Италии и Германии, сообщает РИА Новости.

По словам французского министра, обучение прошли 2 300 украинских солдат. Париж готов и дальше тренировать украинских военных и хочет, чтобы таких бригад было больше, заверил Лекорню.

Франция проводила обучение украинских солдат из 155-й бригады Вооруженных сил Украины. В процессе участвовали 1 500 французских военных. Подготовку прошли три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки.

В середине ноября Минобороны Франции подтвердило, что завершена подготовка первой общевойсковой бригады из 2 300 украинских военных.

В России неоднократно указывали на прямую вовлеченность США, Франции и других стран НАТО в украинский конфликт.

#Франция #подготовка #экипировка #Украина #ВСУ #обучение #бригада #Себастьен Лекорню
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