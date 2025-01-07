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Карасин: ответ Кобахидзе Макрону свидетельствует о взрослении Грузии

Ранее Макрон заявил, что РФ якобы пыталась вмешаться в выборы Грузии.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 17:47:52
© Фото: Gleb Soboliev/Arenaakcji, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Грузия повзрослела и стала заботиться о своих интересах, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал «Звезде» слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону не стоит лгать про Россию и Грузию.

«Она меньше прислушивается к речетативам и наставлениям со стороны. Это здоровый симптом страны, которая прошла через серьезные испытания, вывела новое поколение политиков, которые отвечают за свои слова и поступки», — сказал Карасин.

Что касается Украины, по его словам, она часто лезет не в свои дела, а своими заниматься не умеет. Кроме того, у Владимира Зеленского большое стремление поссорить весь мир с Россией, Грузией и некоторыми другими государствами.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия якобы пыталась вмешаться в парламентские выборы в Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал его вместо этого, лучше обратить внимание на ситуацию на Украине, которой пожертвовали с целью ее уничтожения.

Кроме того, до этого Зеленский заявил, что недоволен действиями грузинских властей. Он сообщил, что совместно с партнерами Украины готовит реакцию на поступки Тбилиси.

#Россия #Франция #макрон #Зеленский #Грузия #наш эксклюзив #карасин #выборы в грузии
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