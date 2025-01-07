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Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Россию и Грузию

Грузинский премьер-министр посоветовал французскому президенту следить за Украиной, которой он пожертвовал с целью уничтожения.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 17:00:13
© Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его слова о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в парламентские выборы в Грузии. Кобахидзе призвал его вместо этого, лучше обратить внимание на ситуацию на Украине.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать», — сказал он журналистам.

По его словам, Украиной пожертвовали с целью ее уничтожения. Он назвал ложью слова Макрона о вмешательстве РФ в электоральный процесс.

Напомним, что после объявления итогов выборов в парламент Грузии экс-президент страны Саломе Зурабишвили заявила о их нелегитимности. При этом, наблюдатели ОБСЕ в своих отчетах указали, что не считают результаты выборов сфальсифицированными. По данным ЦИК, у «Грузинской мечты» 54% голосов, она получила 89 мандатов из 150. Однако Зурабишвили, которая сама является гражданкой Франции, тут же обвинила Россию во вмешательстве, как и сейчас это делает Макрон.

#Франция #Украина #макрон #Грузия #Ираклий Кобахидзе
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