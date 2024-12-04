Зеленский заявил, что намерен с ЕС вмешаться в ситуацию в Грузии

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что недоволен действиями грузинских властей. В связи с этим он сообщил, что совместно с партнерами Украины готовит реакцию на поступки Тбилиси.

«Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий в отношении властей Грузии. Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения», - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были состояться в марте, но их проводить не стали из-за военного положения в стране, которое Зеленский ввел 24 февраля 2022 года. Оно продлевается парламентом каждые три месяца.

В свою очередь протесты в Грузии вызваны недовольством действиями высшего руководства страны, когда 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что переговоры с Евросоюзом о членстве Грузии откладываются до 2028 года.