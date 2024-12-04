МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский заявил, что намерен с ЕС вмешаться в ситуацию в Грузии

Украинский политик Зеленский объявил о совместной с европейцами проработке юридической реакции на политику властей Грузии.
Марина Крижановская 2024-12-04 23:27:44
© Фото: IMAGO Bert Van Den Broucke Globallookpress

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что недоволен действиями грузинских властей. В связи с этим он сообщил, что совместно с партнерами Украины готовит реакцию на поступки Тбилиси.  

«Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий в отношении властей Грузии. Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения», - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были состояться в марте, но их проводить не стали из-за военного положения в стране, которое Зеленский ввел 24 февраля 2022 года. Оно продлевается парламентом каждые три месяца.

В свою очередь протесты в Грузии вызваны недовольством действиями высшего руководства страны, когда 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что переговоры с Евросоюзом о членстве Грузии откладываются до 2028 года.

#в стране и мире #Украина #Грузия #евросоюз #Владимир Зеленский #недовольство #реакция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 