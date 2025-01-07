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В США скончался первый пациент с птичьим гриппом H5N1

По данным Департамента здравоохранения Луизианы, умерший 65-летний мужчина имел сопутствующие заболевания.
Елизавета Кондрикова 2025-01-07 02:03:55
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa Globallookpress

В США зафиксировали первый случай смерти от птичьего гриппа типа H5N1, пишет телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения Луизианы. Скончался пациент из Луизианы, который имел сопутствующие заболевания.

«Мужчина, которому было более 65 лет и который, как сообщается, имел сопутствующие заболевания, был госпитализирован с гриппом после контакта со стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами», - говорится в публикации.

Тем не менее общий риск для населения остается низким, пишет телеканал. Уточняется, что американские чиновники ведут расследование и изучают образцы крови, ранее взятые у пациента.

Напомним, в конце декабря стало известно о появлении мутации у больного гриппом из Луизианы, вследствие чего специалисты предупредили о риске пандемии птичьего гриппа.

В начале января в Роспотребнадзоре также призвали россиян тщательно следить за здоровьем на фоне роста характерных для зимнего периода респираторных вирусных инфекций.

#сша #птичий грипп #заболевание #пациент #Луизиана #летальный случай
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