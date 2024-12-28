Эксперт РАН: пандемию птичьего гриппа могут создать в лаборатории

Если возникнет пандемия птичьего гриппа, ее происхождение будет рукотворным из лаборатории, такой вирус, легко передающийся от человека к человеку, уже создан, рассказал в беседе со «Звездой» член-корреспондент РАН Петр Чумаков на фоне выявления мутации у пациента с тяжелым течением птичьего гриппа в США.

«Я думаю, что 99%, если это возникнет, это будет рукотворно, и, конечно, такой вирус уже есть - птичий грипп, который передается от человека к человеку», - сказал специалист.

Он добавил, что появление легко распространяющегося штамма вируса будет иметь под собой какую-то цель, и это будет выгодно для определенной группы лиц. В частности, подобная проблема может быть направлена против избранного президента США Дональда Трампа.

«В Америке практически идет противоборство двух непримиримых группировок, поэтому на этом фоне очень было бы правильно выпустить сейчас такой вирус, устроить пандемию и связать Трампу руки», - сказал Чумаков.

Предупреждения о риске вспышки птичьего гриппа по всему миру появились на фоне новости о мутации у больного гриппом из Луизианы. По итогам исследования образцы изначального гриппа, собранные по месту жительства, не совпали с теми, что были взяты непосредственно у больного.

Отмечается, что инцидент с мутацией повысил внимание врачей к этой проблеме, так как любое изменение может привести к будущей пандемии.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что риски распространения птичьего гриппа A (H5N2) остаются высокими. Причем информация о новых заболеваниях поступает еженедельно.