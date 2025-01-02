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Россиян предупредили о последствиях доминирующего в РФ штамма гриппа

Доминирующий в России штамм гриппа может вызвать пневмонию за один день.
Игнат Далакян 2025-01-02 19:39:58
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В России зафиксировали рост характерных для зимнего периода респираторных вирусных инфекций. В частности, называется вирус A(H1N1)2009, который может привести к возникновению тяжелых последствий. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания. Также он приводит к легочным последствиям.

Специалисты полагают, что инфекция всего за один день может вызвать пневмонию, которая составляет 65% всех зафиксированных осложнений. Отмечается, что в ряде случаев они сопровождаются летальным исходом.

В Роспотрбнадзоре призвали россиян тщательно следить за здоровьем зимой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом в мире. По ее словам, риски распространения заболевания остаются высокими, информация о новых заболеваниях поступает еженедельно.

#в стране и мире #Вирус #роспотребнадзор #заболевание #пневмония
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