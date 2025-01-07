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Путин позвонил школьнице из ДНР, чей шарик он снял с «Елки желаний»

Девочка мечтала посетить Санкт-Петербург, и ее желание исполнил президент РФ.
Виктория Бокий 2025-01-07 12:52:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из ДНР, чей шарик он снял с «Елки желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Арина Порхал приняла участие в «Елке желаний», где рассказала о своей мечте побывать в Санкт-Петербурге. Благодаря такой акции ее просьбу услышал сам президент и исполнил мечту девочки.

Сообщается, что во время телефонного разговора Владимир Путин поинтересовался, как проходит ее поездка, а также порекомендовал обязательно посетить Эрмитаж. 

Также глава государства поздравил девочку с Рождеством.

Ранее сообщалось, что президент России исполнил мечту 10-летней Маргариты Руцинской из Шебекино, чей шар он также снял с «Елки желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Девочка рассказала, что хочет приехать в Москву и попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Мечта школьницы была исполнена.

Президент услышал желание и 12-летней Таисии Леоновой, которая загадала поучаствовать в репетиции Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.

#Владимир Путин #елка желаний #телефонный разговор #президент россии #исполнение желаний
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