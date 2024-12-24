Путин исполнил мечту 10-летней Маргариты из Шебекино

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней школьницей из Шебекино Маргаритой Руцинской, чью мечту с «Елки желаний» он обещал исполнить. Вместе с девочкой участие в разговоре приняли ее родители.

Напомним, во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» 5 декабря глава государства снял с елки три новогодних шара, один из которых принадлежал Маргарите.

Девочка мечтала приехать в Москву и попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Для Маргариты организовали экскурсию по авиатренажерному центру, после чего школьница совершила долгожданный «полет».

Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе со своими родителями она посетила Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, где посмотрела балет «Щелкунчик», а также осмотрела выставку в Национальном центре «Россия».

В завершение разговора президент поздравил девочку, ее родных и друзей с наступающим Новым годом.