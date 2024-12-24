МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин исполнил мечту 10-летней Маргариты из Шебекино

Школьница из Белгородской области Маргарита Руцинская мечтала побывать в роли пилота на авиатренажере.
Ян Брацкий 2024-12-24 16:39:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней школьницей из Шебекино Маргаритой Руцинской, чью мечту с «Елки желаний» он обещал исполнить. Вместе с девочкой участие в разговоре приняли ее родители.

Напомним, во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» 5 декабря глава государства снял с елки три новогодних шара, один из которых принадлежал Маргарите.

Девочка мечтала приехать в Москву и попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. Для Маргариты организовали экскурсию по авиатренажерному центру, после чего школьница совершила долгожданный «полет».

Маргарита впервые приехала в Москву. Вместе со своими родителями она посетила Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, где посмотрела балет «Щелкунчик», а также осмотрела выставку в Национальном центре «Россия».

В завершение разговора президент поздравил девочку, ее родных и друзей с наступающим Новым годом.

#Путин #Новый год #Кремль #Президент #елка желаний #Маргарита Руцинская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 