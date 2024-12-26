Путин пообщался со школьницей, чью мечту обещал исполнить

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 12-летней Таисией Леоновой, чью новогоднюю мечту исполнил в рамках проекта «Елка желаний». Девочка загадала поучаствовать в репетиции ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева и для этого приехала в Москву со своей семьей - мамой и братом.

В столице для девочки запланировали программу - посещение катка, музеев, новогоднего шоу и других мест. Таисия не знала всех пунктов, которые ее ждут, но российский лидер случайно раскрыл «завесу тайны». В ходе разговора он поинтересовался, есть ли у школьницы и ее родных еще какие-то желания, пока они в Москве, ведь «Новый год - праздник волшебный».

«Тая отрепетировала с коллективом. Ее мечта сбылась... Даже лучше, чем Тая могла мечтать», - сказала мама девочки.

В завершение президент поздравил Таисию и ее родных с наступающим Новым годом и пожелал девочке хорошего настроения перед праздниками.

Напомним, Владимир Путин снял с «Елки желаний» три новогодних шара. Во вторник, 24 декабря, он связался с 10-летней Маргаритой, которая загадала попробовать себя в роли пилота на авиатренажере.